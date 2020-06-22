Москва, , 14:35 — REGNUM Владимир Путин не в первый раз критически высказывается о государственном устройстве СССР, которое, судя по его словам, породило возможность развала единой страны и дало возможность республикам «утащить с собой подарки от русского народа», отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 22 июня.

«Дело здесь, мне думается, не в государственном устройстве (в 1917 году, как мы помним, развалилось формально более прочное объединение — Российская Империя), а в политических процессах, происходивших в нашей стране накануне этих развалов и сразу после них.

Если говорить о 1991 годе, то значительная часть советского руководства и так называемой «элиты» работала на развал СССР и, одновременно, против интересов Российской Федерации.

Так, Борис Ельцин, сначала вырвавший Российскую Федерацию из СССР, а потом подписавший Советскому Союзу приговор, вполне мог решить тогда вопрос о принадлежности Крыма именно России. Во всяком случае, мог поставить его перед Украиной. Но он даже не попытался.

Другой разрушитель СССР, Михаил Горбачёв, формально обеспечил в тот период автономиям право не выходить из Союза вслед за республиками, частью которых они являлись. Это позволило крымчанам провести свой первый референдум за независимость от Украины ещё в январе 1991 года.

Тем не менее, как и многое в то время, это политическое решение не сработало, ибо было конъюнктурным. Горбачев же остаётся в нашей памяти в качестве того, кто внёс самый подлый вклад в уничтожение СССР.

Что же мы имеем сегодня? Понимание размеров той трагедии, в которую нас повергли Горбачёв, Ельцин и иже с ними, возрастает, но сами Горбачёв с Ельциным остаются в России самыми отмеченными наградами и почестями политиками позднего СССР и так называемой «новой демократической России». Не странно ли это?

Думаю, что порассуждать о «подарках русского народа» республикам СССР, конечно, есть основания, но более важно разобраться в преступной деятельности тех, кто, нарушая советские законы, в 1988—1992 годах целенаправленно работал на развал страны и её последующую деградацию», — высказал свое мнение Михаил Демурин.

Как сообщает ИА REGNUM, президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР. По его словам, при создании Советского Союза было прописано право выхода республик из него, однако процедура не была регламентирована.