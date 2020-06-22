Москва, , 14:31 — REGNUM Статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне опубликована как никогда вовремя. Об этом 22 июня заявил эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин на телеканале «Россия 24».

«России пришлось доказывать своё право быть великой державой и отстоять свою политическую независимость, свой суверенитет», — заявил Шишкин.

«Сейчас Запад просто явно перешёл красную черту в трактовках истории Второй мировой войны. Когда парламент Евросоюза принимает решение о том, что Советский Союз равно ответствен за Вторую мировую войну, принимает решение о том, что нужно очистить территории государств Евросоюза от памятников тоталитаризму — то есть мы понимаем, что это памятники советским воинам, — когда он говорит о том, что нужно ускорить работу по Нюрнбергу-2 в обличении преступлений сталинизма… не ответить на это уже было нельзя», — пояснил он

Напомним, что президент России Владимир Путин ранее опубликовал статью «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим». Ознакомиться с нею можно насайте Кремля.

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