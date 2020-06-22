Москва, , 14:24 — REGNUM После Мюнхенской речи Запад не сделал никаких конструктивных выводов в отношении России, теперь президент России обращается к Западу ещё раз. Об этом 22 июня заявил эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин на телеканале «Россия 24».

«Я бы эту статью уподобил Мюнхенской речи президента от 2017 года. В 2007 году президент обратился к Западу с призывом остановиться и одуматься. Он предложил понять, что с Россией нельзя обращаться как с колонией, что Россия всегда была и будет великой державой. Запад тогда, как мы помним, эту вещь не воспринял», — заявил Шишкин.

Напомним, что президент России Владимир Путин ранее опубликовал статью «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим». Ознакомиться с нею можно на сайте Кремля.