Иерусалим, , 14:22 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о возможном развале коалиции партии «Ликуд» с блоком «Кахоль-Лаван», который возглавляет Бени Ганц. Об этом 22 июня сообщает издание Srugim.

Причиной разрыва может стать политика «Кахоль-Лавана», который, по мнению Нетаньяху, стоит в оппозиции по вопросу объявления аннексии части Иудеи, Самарии и Иорданской долины.

Отмечается, что Ганц, в свою очередь, согласен на аннексию при условии принятия не годичного, а двухлетнего бюджета страны. Это может быть связано с опасениями, согласно которым перевод бюджета в одногодичный формат может привести к внеочередным выборам в Израиле и не позволит Ганцу исполнять обязанности премьер-министра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Нетаньяху и Ганц после долгих переговоров сформировали коалиционное правительство. Первые полтора года его будет возглавлять Нетаньяху, а следующие полтора — Ганц.

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