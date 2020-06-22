Тбилиси, , 14:30 — REGNUM Оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД) добивается от властей Грузии не признания обвиняемого в незаконном хранении оружия совладельца телеканала «Мтавари архи» Георгия Руруа невиновным, а его освобождения из-под ареста на время следствия. Такое заявление 22 июня сделал председатель парламентской фракции ЕНД Роман Гоциридзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Политик уверен, что этот вопрос может решить правящая партия «Грузинская мечта».

«Мы ведь не говорим, чтобы Георгия Руруа объявили невиновным. Он невиновен, однако мы требуем, чтобы ему заменили меру пресечения в виде заключения под стражу. Почему «Грузинская мечта» упрямится?», — сказал журналистам Гоциридзе.

По его мнению, власти не выпускают Рура, чтобы таким образом сорвать проведение выборной реформы, которую правящая партия пообещала провести оппозиционным партиям.

Напомним, «Грузинская мечта» в соглашении с оппозицией от 8 марта пообещала провести выборную реформу и не использовать судебную систему для политического давления. На основании этого ряд оппозиционных партий отказываются поддерживать проведение реформы, пока власти не выпустят из тюрьмы всех, кого в оппозиции назвали «политзаключенными». У фракции «Грузинской мечты» не хватает голосов для конституционного большинства без содействия с оппозицией.

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