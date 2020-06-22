Киев, , 14:27 — REGNUM Компания «Нафтогаз Украины» установила «коррупционную ренту», благодаря которой у граждан Украины украли около $1,5 млрд, заявил депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач во время пресс-конференции.

«Цена интереса составляет 50 евро на каждой тысяче кубов. Речь идёт о коррупционном налоге на каждого гражданина Украины через повышение тарифов на газ… Команда реформаторов «снефтегазила» по самым скромным подсчётам специалистов $1,5 млрд денег наших сограждан», — рассказал он.

Деркач заявил, что к коррупции на Украине якобы имел отношение бывший вице-президент США Джозеф Байден. Он опубликовал аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос Байдена, требует от человека с голосом экс-президента Украины Петра Порошенко не трогать главу «Нафтогаза» Андрея Коболева, несмотря на недовольство его работой правительства Украины.

Депутат также отметил, что человек, связанный с Байденом, Амос Хохштайн до сих пор остаётся членом наблюдательного совета НАК «Нафтогаз» и курирует те же схемы заработка на реверсе российского газа из Европы.

«Хохштайн вместе с Андреем Коболевым и Андреем Фаворовым (члены руководства Нафтогаза — ИА REGNUM) являются соавторами схемы обогащения на реверсе российского газа, который выдавался за европейские поставки», — добавил Деркач.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко заявил, что не обсуждал с Байденом деятельность компании Burisma, в которой работал его сын Хантер Байден.

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