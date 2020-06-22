Москва, , 14:15 — REGNUM Соглашение России и Казахстана об использовании радиолокационной системы «Балхаш» планирует денонсировать правительство РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

В соглашении прописаны условия передачи и порядок использования узла «Балхаш», который находится на территории Казахстана. Узел используется в российской системе предупреждения о ракетном нападении.

Отметим, станцию «Днепр» в составе РЛС «Балхаш» заменит радиолокационная система «Воронеж-М» под Орском. Соглашение между Россией и Казахстаном было подписано 2 декабря 2014 года сроком на пять лет с автоматическим продлением на три года.