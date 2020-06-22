Минск, , 14:13 — REGNUM Военная доктрина Белоруссии приведена в соответствие с современными вызовами, позволяя бороться с «гибридными войнами». Об этом сегодня, 22 июня заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Посещая 38-ю Брестскую отдельную гвардейскую десантно-штурмовую Венскую Краснознаменную бригаду, Лукашенко ознакомился с образцами вооружения и военной техники, условиями жизни и быта военнослужащих. Выступая перед военнослужащими, он рассказал им о своём видении демократии и подавлении протестных выступлений в США и Евросоюзе.

«Когда вы слышите разговоры о какой-то демократии, вы должны понимать, что в том виде, в котором мы понимаем эту демократию, ее близко нет ни в одной стране», — поведал Лукашенко.

Читайте аналитику сюжета: Нациестроительство в Белоруссии

Он проиллюстрировал свои мысли примерами подавления выступлений «жёлтых жилетов» во Франции, а также массовых беспорядков в США. Лукашенко также прокомментировал борьбу с COVID-19 в Белоруссии, ситуацию в экономике постсоветской республики и способность её руководства вести современные войны.

Читайте новости и аналитику сюжета: Экономический кризис в Белоруссии

«Еще раз напомню: фронт на фронт воевать не будем, нет такой войны. Это локальные войны. И гибридные войны. Это не только стрельба (это потом). Начинается с информационных войн, и мы это видим сегодня», — сказал Лукашенко.

Напомним, Комитет ООН по правам человека назначил специального докладчика по Белоруссии, реагируя на грубые, систематические и массовые нарушения прав человека в постсоветской республике. Индекс свободы слова и другие международные рейтинги позиционируют Белоруссию в аутсайдерах.

В ходе нынешней президентской кампании Лукашенко пытается продлить своё пребывание во главе республики, подавляя массовые протесты общественности. На прошлой неделе были арестованы и приговорены к штрафам сотни мирных демонстрантов.

Несколько участников президентской кампании оказались в тюрьмах. В сизо КГБ находится экс-банкир Виктор Бабарико и его сын Эдуард, возглавляющий предвыборный штаб отца. Лукашенко предупредил о готовности пойти на массовые расстрелы.

Больше новостей на эту тему в сюжете: Выборы президента Белоруссии