Джакарта, , 14:13 — REGNUM Бывший командующий Вооруженными силами Индонезии Мулдоко заявил, что Индонезия предпримет дипломатические шаги, когда разразятся споры в Южно-Китайском море, сообщает Antara.

«В соответствии с доктриной свободной и активной внешней политики Индонезия будет использовать дипломатический подход для создания мира в регионе», — заявил Мулдоко на юбилейной серии вебинаров на тему «Энергетическая геополитика в Южно-Китайском море: сила дипломатии» в Джакарте.

По его словам, Индонезия занимает стратегическую позицию в вопросе Южно-Китайского моря, однако, если конфликт действительно разразится, Индонезия займет нейтральную позицию, не отдавая предпочтение одной из стран.

Как сообщало ИА REGNUM, оборонные бюджеты стран Юго-Восточной Азии, включая Индонезию, были сокращены для выделения средств на борьбу с COVID-19.

Подробнее в материале: Оборонные бюджеты стран АСЕАН пошли на борьбу с COVID-19