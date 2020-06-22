Копенгаген, , 14:36 — REGNUM После переговоров представителей парламентских партий в Дании в парламенте страны было представлено новое соглашение по контролю над выбросами вредных веществ в атмосферу. Согласно достигнутому компромиссу, поддерживаемому парламентским большинством, количество выбросов углекислого газа в атмосферу со стороны Дании сократится на 70%. Об этом 22 июня сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Вопросы климата и окружающей среды были одной из главных тем на парламентских выборах в Дании чуть более года назад. Нередко выборы 2019 года обычно называют «климатическими». Осенью прошлого года подавляющее большинство представителей партий подчеркнули необходимость принятия нового законодательства, главной целью которого являлось бы сокращение выбросов углекислого газа в Дании на 70% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года.

Однако затем процесс принятия соответствующего закона затянулся в виду начавшихся переговоров среди представителей партий. В ночь на 22 июня, после длительных переговоров, компромисс был достигнут. Помимо сокращения выбросов углекислого газа, достигнутое соглашение включает меры по развитию ветровой энергетики, поэтапного отказа от ископаемого топлива для отопления жилищного фонда, расширение мощностей солнечных и ветряных электростанций, а также инвестиции, направленные на исследования «зеленой» экономики.