Киев, , 14:12 — REGNUM Украинский политолог Владимир Воля прокомментировал скандальную историю с водружением ЛБГТ-символики на монумент «Родина-мать» в Киеве, заявив, что это «провокация и надругательство».

«Сегодня — день траура. Поскольку для большинства украинцев в 1941 году началась очень жестокая война. Ещё одна война за выживание… Нельзя требовать корректного отношения к себе со стороны других, и так вот гадить другим в душу!», — отметил эксперт.

Он отметил, что «кто-то» должен извиниться перед Украиной, хотя и не уточнил, кто это должен быть.

ИА REGNUM напоминает, что накануне в Киеве активисты ЛГБТ-сообщества «украсили» военный монумент «Родина-мать» радужным флагом, хотя из ролика четко не понятно, «виртуально» или на самом деле. Ко второй половине дня 22 июня власти Украины и силовики не дали комментария относительно данной ситуации.