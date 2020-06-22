Киев, , 14:05 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заплатит штраф за нарушение карантина в кафе города Хмельницкий независимо от решения суда, сообщила 22 июня пресс-служба офиса президента Украины.

«Как гражданин Украины чувствую свою ответственность за нарушение карантина в Хмельницком. Добровольно заплачу на счёт заведения сумму, равнозначную сумме штрафа», — заявил президент Украины.

Он также добавил, что выполнит решение суда о привлечении к административной ответственности, если суд вынесет такое решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее судья Хмельницкого суда обратился в Верховный суд Украины с просьбой разъяснить, можно ли привлечь к ответственности президента, который по закону является неприкосновенным.

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Напомним, в ходе визита в город, Зеленский и его окружение побывали в кафе, которое должно было быть закрыто в соответствии с введёнными в области карантинными ограничениями.