Киев, 22 июня 2020, 14:05 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заплатит штраф за нарушение карантина в кафе города Хмельницкий независимо от решения суда, сообщила 22 июня пресс-служба офиса президента Украины.
Он также добавил, что выполнит решение суда о привлечении к административной ответственности, если суд вынесет такое решение.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее судья Хмельницкого суда обратился в Верховный суд Украины с просьбой разъяснить, можно ли привлечь к ответственности президента, который по закону является неприкосновенным.
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Напомним, в ходе визита в город, Зеленский и его окружение побывали в кафе, которое должно было быть закрыто в соответствии с введёнными в области карантинными ограничениями.