Москва, , 14:00 — REGNUM Посыл президента России Владимира Путина научному сообществу состоит в том, что необходимо смелее говорить правду о Второй мировой войне. Об этом 22 июня заявил директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин на телеканале «Россия 24».

«Путин, по сути дела, подталкивает всю нашу историческую мысль, философскую мысль к тому, чтобы начать переходить от этой половинчатой, неполной правды о Второй мировой войне, Великой Отечественной войне, к раскрытию основных пружин, как это всё начиналось, кто был субъектом, каковы причины, цели Второй мировой войны, колониальной войны», — заявил Лепехин.

«Пора, соответственно, уже переставить с головы на ноги те события, которые сегодня подаются нам в таком извращённом виде», — добавил он.

Напомним, что президент России Владимир Путин ранее опубликовал статью «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим». Ознакомиться с нею можно на сайте Кремля.