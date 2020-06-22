Москва, , 13:52 — REGNUM Информация о том, кто несёт реальную ответственность за Вторую мировую войну, может стать удобным козырем для России в отношениях с Западом в настоящее время. Об этом 22 июня заявил директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин на телеканале «Россия 24».

«С моей точки зрения, президент щадит Великобританию, показывает, что на самом деле если Россия начнёт правда переходить к истине, то мало не покажется той же самой Великобритании, ну и отчасти Соединённым Штатам», — заявил Лепехин.

«В той ситуации, которая сегодня разворачивается в той же Великобритании со сносом памятника Черчиллю, у России есть на самом деле и архивные документы, и концептуальные разработки с тем, чтобы обнажить на самом деле главного виновника Второй мировой войны. Но Россия пока этого не делает», — подчеркнул он.

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