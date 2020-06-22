Минск, , 13:48 — REGNUM «Кто бы мог подумать, что Америка так вспыхнет, и демократические СМИ сегодня захлебнулись и замолкли. Они не показывают, что происходит. Там в городах уже вошли войска и ввели комендантский час. То же самое и в Западной Европе. Об этом не принято говорить. А у нас они что-то увидели», — заявил 22 июня Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Выступая в Брестской крепости-герое на мероприятии, посвящённом началу Великой Отечественной войны, Лукашенко заявил не только о неспокойной обстановке в США и Западной Европе. Он также указал на актуальную угрозу для Белоруссии, проведя параллели с погромами в США.

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«Мы в своей стране разберемся, как следует. И Брест мне не чужой. Это и мой город, где прошли самые тяжелые годы моей жизни. Вы знаете, что такое армия. Поэтому берегите себя, будьте спокойны, не переживайте. Не напрягайтесь. Нас и так напрягли с этим коронапсихозом. Но самое страшное для нас, чтобы под этот шумок нас не прибрали. Вот это для нас главное», — сообщил Лукашенко собранным на памятное мероприятие.

Напомним, в Белоруссии проходит президентская кампания, и Александр Лукашенко выдвинул свою кандидатуру в шестой раз. Он бессменно правит постсоветской республикой с 1994 года.

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Также напомним, Белоруссия занимает последние места в международных рейтингах свободы прессы. Комитет ООН по правам человека учредит мандат специального докладчика по Белоруссии из-за систематических, массовых и грубых нарушений прав человека в этой постсоветской республике.