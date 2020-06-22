Москва, , 13:41 — REGNUM Президент России Владимир Путин своевременно заговорил о Второй мировой войне, по сути, предложив переосмыслить причины этого катастрофического события. Об этом 22 июня заявил директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин на телеканале «Россия 24».

«Чем важна статья Путина, который уже второй раз за полгода поднимает эту тему? В декабре прошлого года он прочёл лекцию главам СНГ и сейчас снова — он поднимает эту тему, более того, он в правильном направлении движется, потому что он отодвинул, по сути дела, предложил отодвинуть начало Второй мировой войны и говорит о таком важном событии, как Мюнхенский сговор», — заявил Лепехин.

Напомним, что президент России Владимир Путин ранее опубликовал статью «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим». Ознакомиться с нею можно на сайте Кремля.