Киев, , 13:39 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не знает, можно ли доверять президенту России Владимиру Путину. Об этом он заявил 21 июня в интервью канадскому изданию Globe and Mail.

По его словам, это произошло из-за пандемии коронавируса, которая фактически остановила переговорный процесс между Россией и Украиной.

«У меня не было времени решить, верить или не верить Владимиру Путину», — заявил Зеленский.

Он отметил, что является сторонником переговоров с Россией, которые назвал «очень запутанной и сложной» работой.

Зеленский подчеркнул, что определённым успехом переговоров стали обмены удерживаемыми лицами, проведённые ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России заявил, что высказывания Зеленского касательно обстоятельств начала Второй мировой войны вредят российско-украинским отношениям.

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