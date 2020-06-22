Москва, , 13:36 — REGNUM Россию необходимо занять более радикальную позицию в вопросе интерпретации событий, предшествовавших Второй мировой войне. Об этом 22 июня заявил директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин на телеканале «Россия 24».

«В том-то и проблема, что, условно говоря, эта версия, которая нам навязана была, она же является источником этих всех споров беспредметных и фальсификаций дальнейших. Соответственно, обвинения России и Советского Союза в том, что вина примерно такая же как и Гитлера и прочее», — заявил Лепехин.Между тем, первым этапом в запуске боевых действий на территории Европы стало именно совместное решение короля Эдуарда и гитлеровского руководства.

«Летом 1936 года Германия военным путём присоединила Рейнскую демилитаризованную зону. Франция с этим согласилась — вот начало Второй мировой войны», — указал он.