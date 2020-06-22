Москва, , 13:29 — REGNUM Ответственность за развязывание военных действий в Европе накануне Второй мировой войны несут Германия, Франция и Великобритания. Об этом 22 июня заявил директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин на телеканале «Россия 24».

«В 1936 году Германия военным путём присоединила Рейнскую демилитаризованную зону. Франция с этим согласилась — вот начало Второй мировой войны», — заявил Лепехин.

«Это стало первым этапом — было принято решение о начале масштабных действий королём Эдуардом, который в то время был на престоле Великобритании, и, соответственно, гитлеровским руководством», — подчеркнул он.