Москва, , 13:24 — REGNUM В 1936 году произошли ключевые события, которые запустили Вторую мировую войну. Об этом 22 июня заявил директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин на телеканале «Россия 24».

«В 1936 году был пройден Рубикон, который заключается в том, что после Версальского договора именно в 1936 году в результате сговора прежде всего Великобритании и Германии, с подачи Великобритании, по её инициативе были денонсированы, по сути дела, версальские соглашения и дан карт-бланш, зелёная улица Германии на военные действия», — заявил Лепехин.