Москва, , 13:17 — REGNUM России следует активнее говорить о ключевой роли западных держав в развязывании Второй мировой войны. Об этом 22 июня заявил директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин на телеканале «Россия 24».

«Для нас, конечно, 1 сентября 1939 года начало и пролог будущей Великой Отечественной войны. Но на самом деле это начало организации плана Ост в рамках Второй мировой войны, которая действительно началась летом 1936 года и начали её Великобритания, Германия и Франция», — заявил Лепехин.

В настоящее время в разговорах о Второй мировой войне исходят из того, что в 1939 году Гитлер начал агрессивные действия в отношении Польши, за ним последовал Сталин, Красная армия присоединила часть Польши, и 3 сентября Англия и Франция вступили в эту самую мировую войну.

«На самом деле Англия и Франция уже сыграли свою роль в тех военных действиях, которые случились в Европе и не только в Европе, захватили значительную часть мира — они начались в 1936 году», — указал политолог.