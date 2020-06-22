Москва, , 13:04 — REGNUM Существуют две основные интерпретации событий Второй мировой войны, но ни одна из них не является до конца последовательной. Об этом 22 июня заявил директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин на телеканале «Россия 24».

«Существуют две правды о Второй мировой войне, о Великой Отечественной войне. Но истина одна», — заявил Лепехин.

«Есть правда, которая напрямую связана с ложью, с фальсификацией, с умалчиваниями всевозможными. Есть правда советская, которая действительно правда, но есть некоторые умалчивания», — указал он.

По его словам, советская правда имеет щадящий характер в отношении роли Соединённых Штатов и особенно Великобритании в развязывании Второй мировой войны.

«Понятно, что это были некоторые договорённости советского руководства, Сталина с Черчиллем. Именно поэтому версия Второй мировой войны нами принята та, которая была разработана за океаном», — указал он.