22 июня 2020 | Время чтения 5 мин

Ариф Асалыоглу, , 13:03 — REGNUM Турецкие вооруженные силы начали новую трансграничную операцию, к которой они готовились долгое время. На прошлой неделе турецкие самолеты нанесли удары на некоторые базы, принадлежащие Рабочей партии Курдистана (РПК) на территории Шенгала, Махмура и Иракского Курдистана. Министерство обороны Турции объявило о начале наземной операции на территории Ирака в районе Хафтанин, расположенному напротив района Улудере в Ширнаке,

Иван Шилов © ИА REGNUM

Официальное название операции — «Коготь тигра». Курдские лидеры так прокомментировали происходящее: «Неоднократно были предприняты такие попытки, но никакого результата получено не было. Невозможно, чтобы у них был какой-то результат. Союз правящей турецкой партии справедливости и развития (ПСР) с Партией националистического движения (ПНД) с общественной, политической, экономической, психологической и моральной точки зрения ухудшается. Они стараются только продлить свое существование». Гегемонистические взгляды ПСР — ПНД приводят Турцию к большим бедам. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет продлить свою власть с «новой османской идеей» и гегемонистическими мечтами. Но это втягивает страну в еще большие неприятности.

Турецкие войска вошли в Рожаву, Африн, Эт-Телль-Эль-Абьяд, Серекание, а сейчас еще и на территорию Иракского Курдистана. Что они пытаются сделать? Какая у них цель? На самом деле Анкара не делает ничего нового. Она продолжает на том, что до сих пор творила. То есть турецкие власти хотят лишить курдов прав, закона, свободы, разрушить политическую волю их народа. Они хотят уничтожить и в Турции, и в Сирии, и на всем Ближнем Востоке оппозиционные курдские силы. Этим они оправдывают свои атаки. Конфликт, начавшийся в 1978 году, перерос в 1984 году в вооруженную борьбу, но по сей день не дал никаких результатов. 30 тысяч или 40 тысяч проводимых атак не принесли никаких результатов. И сейчас происходит то же самое. И никаких результатов от операций не будет.

Зато постепенно усугубится курдская проблема. Она будет стоить обществу Турции гораздо больше, чем сейчас. Экономические, политические, общественные потери станут еще дороже. Именно поэтому союз ПСР — ПНД пытается продлить свое существование. Но теперь это невозможно, лишь турецкому обществу наносят огромный ущерб. Правительство оказалось в тупике. Оно больше не может ничего сделать. Единственное, что им по силам — пойти на демократические преобразования, обратиться к справедливости, решить курдскую проблему на этой основе. Тогда это приведет к демократизации Турции и ее свободе. Поскольку нынешнее руководство не имеет такого намерения, все, что они могут сделать, это усилить давление и насилие, чтобы продлить свою власть.

Потому что если они не устроят войну, то повесткой дня станет внутренняя политика. А внутри страны экономический и политический кризисы, в ПСР — внутренний раскол. Они этого боятся. В обществе будут больше говорить об экономике, бедности, безработице. Гнев общественности будет расти, усилится оппозиция. Чтобы это предотвратить, они продолжают войну и распространяют насилие. Проблема, которую Турецкая Республика, провозглашенная после крушения Османской империи, не может или не пытается решить в течение практически 100 лет…

Перед людьми, от которых зависела дальнейшая судьба и развитие нового государства, встал вопрос о национальном самоопределении. У страны было три пути: исламский (или «путь уммы»); османский (причисление себя к странам Османской группы); путь создания народного государства. Новым правительством был выбран третий вариант, вследствие чего в стране начался процесс «тюркизации» — Турецкое государство, Великое национальное собрание Турции, турецкий народ. Именно тогда слова «Турция» и «турецкий» были выдвинуты на передний план для придания им большей значимости в период возникновения новой турецкой нации.

Таким образом, курды, армяне и другие народы были ассимилированы. Их языки были запрещены. Названия городов и деревень, в которых люди жили на протяжении многих веков, заставили переименовать. Даже имена людей просили изменить. На другие народы, кроме турок, оказывалось давление. С ними стали обращаться как с низшим классом. Конечно, это неправильно. Но до сих пор правительство продолжает совершать старые ошибки. Когда власть попадает в трудную ситуацию из-за экономических или любых других внутренних проблем, у народа начинают обостряться национальные чувства, а враждебность по отношению к курдам и армянам усиливается.

От этой неправильной политики в конечном итоге пострадали все. Это негативно сказалось на курдах и турках. Но правительство продолжило делать то, что делало. Оно само распаляет вражду. К сожалению, этот привело к проблемам в обществе. От нынешней операции в Иракском Курдистане президент Эрдоган хочет получить различные выгоды. Он использует трансграничные военные операции, чтобы установить контроль над своими вооруженными силами и укрепить поддержку внутри страны, чтобы устранить возможность его военного свержения. Аналитик Ахмед Абудух указывает, что неудавшийся военный переворот 2016 года усилил страх правительства по поводу того, что его вытеснят из власти военные.

Партия справедливости и развития непосредственно противостояла военным в ходе двух крупных судебных процессов, в которых многие высокопоставленные армейские лица, включая бывших и ушедших в отставку руководителей, были обвинены в заговоре с целью свержения правительства и приговорены к тюремному заключению, отмечает Абудух. ПСР еще больше усилила чистки после путча, добавляет автор. Несмотря на турбулентность в военной сфере, Турция начала несколько военных операций в Сирии, Ливии и Северном Ираке. Их развертывание имеет множество преимуществ для Эрдогана. Во-первых, позволяет ему контролировать ситуацию, подавление чувства независимости заставит тех, кто находится в армии, дважды подумать, прежде чем идти против своего президента. Во-вторых, помогает Эрдогану укрепить свои позиции внутри страны, особенно перед президентскими выборами в 2023 году.