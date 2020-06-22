Москва, , 13:20 — REGNUM Министры обороны стран-членов НАТО в ходе заседания 17 и 18 июня посвятили значительную часть времени выработке новых планов по противостоянию России, в том числе в ядерной сфере. Такое мнение выразил эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков, сообщает 22 июня пресс-служба этой аналитической организации.

Он напомнил, что при этом в качестве одной из ключевых тем заседания была объявлена реакция на пандемию коронавируса. Антироссийская риторика всегда звучала на таких встречах, но теперь она стала более циничной.

«Россию ещё раз обвиняли в нарушении всех мыслимых норм договоров по контролю над вооружениями», — отметил Ермаков.

Так, Москву назвали ответственной за прекращение Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), тогда как разрушили договор США, которые продолжают действовать также в отношении Договора по открытому небу.

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Под пропагандистский шум представители НАТО решили повысить эффективность программы совместного использования ядерного оружия. Это американский ядерный потенциал, размещённый в некоторых странах Европы.

Относительно новый тренд, отмечает аналитик, объявление Китая одним из потенциальных противников. В частности, министры приняли решение повышать защищённость цепочек поставщиков и критически важной инфраструктуры в условиях, когда Китай якобы способен подорвать в этой сфере европейский потенциал.

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Ермаков отметил и тот факт, что на министерскую встречу пригласили представителей Швеции и Финляндии, а также Австралии. Геостратегическое положение скандинавских стран важно альянсу для создания угрозы России на её западных границах, Австралия важна влиянием в Азиатско-Тихоокеанском регионе, пояснил он.

Отметим, РИСИ является ведущим отечественным аналитическим центром, который учреждён президентом РФ. Главная задача института — информационное обеспечение администрации президента, Совета Федерации и Государственной Думы, Совета Безопасности, аппарата правительства, министерств и ведомств.