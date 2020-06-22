Джакарта, , 12:54 — REGNUM Министерство планирования национального развития Индонезии объявило, что пандемия может привести к росту числа бедных в стране, сообщает Detik.

«Без вмешательства уровень бедности может достигнуть 10,63%, увеличившись на 4 млн человек», — заявил министр планирования и национального развития Индонезии Сухарсо Моноарфа в Джакарте.

По его словам, число бедных в Индонезии может вырасти до 28,7 млн человек.

Напомним, по состоянию на сентябрь 2019 года центральное статистическое агентство Индонезии зафиксировало уровень бедности на отметки 9,22%.

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