Киев, , 12:53 — REGNUM В Германии, даже несмотря на карантин, продолжаются обсуждения как мирного плана-концепции по урегулированию ситуации в Донбассе, так и инициативы межпарламентского диалога стран «нормандской четверки», сообщает украинский телеканал «112».

"План Медведчука» нужно довести до парламентского, демократического уровня, возможно, между фракциями из разных стран, аналогично «нормандскому формату»… для формирования дискуссионной площадки в центре Европы с целью урегулирования и достижения мира. Мы часто говорим о жертвах коронавируса, но в Донбассе ежедневно умирают мирные жители не из-за коронавируса, а по причине вооруженного конфликта», — цитирует телеканал заявление члена Бундестага Робби Шлунда.

В свою очередь, говорится в сюжете, член палаты депутатов Берлина Гуннар Линдеманн подчеркнул, что ключевым моментом в вопросе решения конфликта в Донбассе остается то, что стороны обязаны соблюдать минские соглашения и режима прекращения огня, чтобы наконец прекратить жертвы среди мирного населения.

«Это и есть задача избранного представителя парламентариев для обеспечения мира и процветания людей в своей стране. И поэтому я считаю, что эта межпарламентская группа является очень хорошей возможностью для установления мира. К сожалению, правительства Меркель и Макрона не достигших никаких успехов в «нормандском формате с 2014 года. Поэтому возлагаю надежды на межпарламентскую группу», — отметил политик.

ИА REGNUM напоминает, что в ноябре 2019 года в Верховной раде Украины официально было создано межфракционное депутатское объединение «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина — Россия — Германия — Франция», которое возглавил Виктор Медведчук. В декабре Владимир Путин встретился с Медведчуком ля обсуждения данной инициативы и дал высокую оценку идее подключить парламенты стран «нормандского» формата к урегулированию конфликта, попросив Госдуму, чтобы там «тоже поработали». В начале нынешнего года обсуждение и презентация планов состоялась в Германии и Франции. Французский сенатор Себастьян Моран заявлял, что, несмотря на пандемию коронавируса, Европарламент готов в дальнейшем обсуждать инициативу о создании парламентского измерения «нормандского формата».