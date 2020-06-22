Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 22 июня 2020, 12:46 — REGNUM Главный врач станции скорой медицинской помощи Ноябрьска Виктор Гордиенко поддерживает поправку к статье 71 Конституции РФ, в которой говорится, что в совместном ведении Российской Федерации и её субъектов находятся координация вопросов здравоохранения, в том числе обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помощи. Он уверен, что поддержав поправки в основной закон страны, жители России закрепят право на достойное медицинское обслуживание.
Напомним. голосование по поправкам в Конституцию РФ намечено на период с 25 июня по 1 июля 2020 года.
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