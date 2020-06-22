Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 12:46 — REGNUM Главный врач станции скорой медицинской помощи Ноябрьска Виктор Гордиенко поддерживает поправку к статье 71 Конституции РФ, в которой говорится, что в совместном ведении Российской Федерации и её субъектов находятся координация вопросов здравоохранения, в том числе обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помощи. Он уверен, что поддержав поправки в основной закон страны, жители России закрепят право на достойное медицинское обслуживание.

«Особенно это актуально для глубинки. У нас страна огромная, есть много мест, где жителям приходится преодолевать большие расстояния ради консультации или лечения. Это и гарантия того, что государство будет качественно реагировать в экстренных ситуациях», — отметил ямальский врач в интервью газете «Красный Север».

Напомним. голосование по поправкам в Конституцию РФ намечено на период с 25 июня по 1 июля 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Тренер сборной Курганской области поддерживает поправки к Конституции