Сеул, , 12:49 — REGNUM Президент Южной Кореи призвал Национальное собрание (парламент) поддержать правительство в вопросе реформирования прокуратуры. Об этом сообщается KBS со ссылкой на заявление главы государства.

Данное заявление Мун Чжэ Ин обнародовал в ходе заседания совета по борьбе с коррупцией, прошедшего 22 июня в Голубом доме (Чхонвадэ).

В частности, президент призвал законодателей оказать поддержку в вопросе создания спецоргана по расследованию коррупции среди должностных лиц, а также приложить всевозможные усилия для принятия последующих мер.

Помимо этого, глава государства акцентировал внимание на необходимости быстрого реагирования на киберпреступления, среди которых выдача незаконных кредитов и нелегальные транзакции на онлайн-платформах.