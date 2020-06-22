Анкара, , 12:50 — REGNUM Благотворительные организации Турции направили шесть грузовиков с гуманитарной помощью в сирийскую провинцию Идлиб. Об этом 22 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Грузовики, перевозящие муку, одежду и другие продукты, попали на территорию провинции через пограничный переход, расположенный в турецкой провинции Хатай на юге страны.

Напомним, провинция Идлиб в настоящее время находится под контролем преступных формирований, сражающихся с правительственными войсками. Некоторые из них поддерживаются Анкарой.

В результате договоренностей между Россией и Турцией в регионе соблюдается режим прекращения огня.