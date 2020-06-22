Бишкек, , 12:39 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков по приглашению президента России Владимира Путина 24 июня примет участие мероприятиях, приуроченных к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В рамках визита планируется участие киргизстанского лидера в военном параде на Красной площади Москвы, а также в церемонии возложения цветов к Могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены.

«Примечательным является то, что 75 лет назад в этот день, 24 июня 1945 года на Красной площади состоялся легендарный исторический парад победителей», — отмечают в пресс-службе президента.