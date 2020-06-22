Кишинёв, , 12:42 — REGNUM Режим чрезвычайного положения, который введен в Молдавии из-за пандемии SARS-CoV-2, может быть продлен. Такую возможность 22 июня не исключил на брифинге глава молдавского правительства Ион Кику.

Как напомнил Кику, ранее введённый в мае режим чрезвычайного положения, который связан со здравоохранением, закончится в республике 30 июня текущего года.

«Во вторник соберется Национальная комиссия по общественному здравоохранению, которая обсудит вопрос продления этого режима. Возможно, он будет продлен», — заявил глава молдавского правительства.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Молдавии общее число заразившихся коронавирусом превысило 14,2 тысячи при 473 летальных исходах от COVID-19.