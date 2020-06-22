Ашхабад, , 12:37 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов пожелал скорейшего выздоровления первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, недавно заразившемуся коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По словам туркменского лидера, он с глубоким сожалением воспринял весть о болезни Назарбаева.

Также Бердымухамедов выразил уверенность в том, что «благодаря жизненной энергии и силе воли Нурсултан Назарбаев в скором времени победит эту болезнь».

»В этот трудный период жизни хочу выразить готовность всемерно поддержать Вас и предоставить содействие в случае необходимости», — подчеркнул президент Туркмении.