Курган, , 12:24 — REGNUM Тренер сборной команды Курганской области по спортивной борьбе Илья Белкин полностью поддерживает поправку в Конституцию РФ о здоровье. Здоровые граждане — основа сильной нации, считает он.

В поправке к статье 71 Конституции РФ говорится, что в совместном ведении Российской Федерации и её субъектов находятся координация вопросов здравоохранения, в том числе обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни, формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью.

«В новых поправках в Конституцию России радует придание важности здоровому образу жизни, наравне со здравоохранением. Если человек здоров, то он в полной мере может приносить пользу своему государству, себе и своей семье», — выразил своё отношение к данной поправке курганский спортсмен агентству Zauralonline.ru

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию России намечено с 25 июня по 1 июля 2020 года.

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