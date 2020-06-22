Минск, , 12:25 — REGNUM Семь человек после этапа сбора подписей продолжают участие в президентских выборах в Белоруссии. Об этом сообщила 22 июня глава белорусского ЦИК Лидия Ермошина, передает РИА Новости.

Она уточнила, что семь человек, в том числе экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, сдали подписи на проверку в территориальные комиссии. Количество собранных подписей проверка установит в течение десяти дней.

Подписи сдали действующий глава государства Александр Лукашенко, Бабарико, бывший посол Белоруссии в США Валерий Цепкало, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, председатель Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень, экс-депутат Анна Канопацкая и супруга белорусского видеоблогера Сергея Тихановского Светлана.

Пакет документов для регистрации кандидата пока подан в ЦИК только представителями Бабарико, добавила Ермошина. Количество действительных подписей за каждого кандидата объявят 30 июня, а 14 июля пройдёт заседание по регистрации кандидатов в президенты.

Как сообщало ИА REGNUM, президентские выборы должны состояться в Белоруссии 9 августа. Официальный представитель КГБ Белоруссии Андрей Ярош сообщил 22 июня, что бизнесмену Виктору Бабарико и его сыну Эдуарду предъявлены обвинения по уголовному делу.

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