Москва, , 12:15 — REGNUM Слова Владимира Путина о необходимости принятия поправки в конституцию, которая позволит ему баллотироваться на новый президентский срок, не означают, что система не работает в условиях изменения власти. Об этом 22 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это абсолютно не означает, что система не работает в условиях изменяемости власти. Власть меняется, происходит постоянный процесс ротации, и не замечать этого было бы неверно», — сказал Песков.

Он добавил, президент доволен выстроенной системой власти, которая «доказала свою устойчивость».

По словам Пескова, Путин объяснил потенциальную угрозу ситуации и дал характеристику «нашего чиновничьего мира». При этом, по мнению представителя Кремля, речь идёт не о конкретных людях, а о настроении.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня Путин заявил, что поправка, позволяющая ему баллотироваться на новый срок, сдержит разговоры о преемнике. В противном случае вместо нормальной работы чиновники начнут «рыскать глазами» в поисках возможных преемников.

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