Грозный, , 12:17 — REGNUM Президент России Владимир Путин должен баллотироваться на следующий срок для сохранения суверенитета страны и укрепления ее международного авторитета, считает глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, у действующего главы государства пока нет достойного преемника.

«Я убежден, что для сохранения суверенитета страны, ее могущества и целостности, защиту ее безопасности от внешних и внутренних угроз, для роста международного авторитета и дальнейшего всестороннего развития России Владимир Путин обязательно должен баллотироваться на следующий президентский срок. На сегодняшний день я не вижу человека, которого можно было бы назвать преемником», — написал Кадыров на своей странице «ВКонтакте».

Напомним, ранее Владимир Путин в интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если будет принята соответствующая поправка в Конституцию РФ. При этом он призвал чиновников не искать ему преемника уже сейчас, а заниматься своей непосредственной работой.

Читайте также: Путин не исключил своего выдвижения на выборах президента России 2024 года