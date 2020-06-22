Киев, , 12:13 — REGNUM Гражданам Украины не следует спорить из-за даты начала войны, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своём обращении по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны, сообщила 22 июня пресс-служба президента Украины.

«К сожалению, та война до сих пор порождает много споров в обществе. Споров о том, она была «своей», или «чужой». Думаю, нам не о чем спорить. Та война, так или иначе, затронула каждую украинскую семью. Она дала нам горький опыт потери и опыт подвига, который вдохновляет», — сказал он.

Зеленский призвал помнить всех погибших, а также то, что впоследствии Украина получила свою государственность.

Напомним, ранее глава государственного Украинского института национальной памяти Украины (УИНП) Антон Дробович заявил, что во время Великой Отечественной войны жители Украины воевали за чужие интересы.

Читайте также: 75 лет назад жители Украины воевали за чужие интересы — глава УИНП

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Киевский международный институт социологии зафиксировал рост числа тех, кто считает пребывание Украины в составе СССР «вредным» для страны.

Читайте также: На Украине выросло число недовольных советским периодом — опрос