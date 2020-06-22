Нур-Султан, , 12:06 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует приехать на парад Победы в Москву 24 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь главы республики Берик Уали.

«Токаев планирует принять участие в качестве почетного гостя в параде Победы, который состоится в Москве 24 июня 2020 года», — написал Уали на своей странице в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году исполняется 75 лет со дня Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Торжественные мероприятия, запланированные на 9 мая, пришлось отменить, так как в мае в России был пик эпидемии коронавируса.

В итоге российское руководство приняло решение провести парад Победы 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся исторический Парад Победы.

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