Тбилиси, , 11:48 — REGNUM Делу об организации покушения на журналиста телеканала «Мтавари архи» Георгия Габунию, которое расследует Служба госбезопасности Грузии, следовало бы дать квалификацию теракта, считает грузинский эксперт Гия Хухашвили, который беседует на эту и другие темы в интервью грузинскому еженедельнику «Квирис палитра».

«Что касается Габунии, думаю, что квалификация заказного убийства неправильная. Целью была не только ликвидация Габуния, была еще большая цель — посеять страх в нашем обществе, вызвать агрессию, дестабилизацию и масштабный кризис. Соответственно, по нашему законодательству, квалификацией этого дела должно быть не заказное убийство, а теракт», — пояснил Гия Хухашвили.

Для обоснования своего предложения эксперт предлагает ответы на 3 относящихся к этому делу вопроса. Первый звучит так: «Создал ли Габуния основания для того, чтобы полукриминальное правительство России подумало о расправе над ним?». Эксперт дает на него утвердительный ответ, напоминая, какое оскорбление нанес журналист президенту России, отмечая, что тон и форма такого обращения Габунии и ему самому не понравилась. Второй вопрос он формулирует следующим образом: «Могло ли правительство России замыслить наказание Габуния?». И также отвечает утвердительно, что у российского руководства могли быть такие намерения. И на третий вопрос, услышали ли в Грузии конкретную угрозу от Кадырова, также дает положительный ответ.

Напомним, что гражданин России Васамбек Боков был задержан СГБ Грузии 15 июня, а спустя три дня после его ареста грузинские телекомпании сообщили, что Боков находился в Грузии по поручению Рамзана Кадырова и планировал убийство журналиста Габунии. Косвенно эту версию подтвердили и в СГБ, но призвали журналистов и политиков не распространять непроверенные информации и не делать заявления, которые могут помешать расследованию.