Тбилиси, , 11:47 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Гахария считает утверждение проекта поправок в Конституцию в первом чтении значительным событием в жизни страны и поясняет, что тем самым Грузия сделала еще один шаг к улучшению степени демократизации и, как следствие, достижению конечной цели — евроатлантической интеграции. Так премьер прокомментировал внеочередное пленарное заседание парламента 21 июня, на котором в первом чтении был утвержден этот законопроект.

«В первую очередь, хочу поздравить членов нашего парламента с этим успехом и таким результатом. Конечно, этого решения ожидали все, и мы неоднократно говорили, что более пропорциональная избирательная система — это единственный путь для того, чтобы политическая культура в нашей стране постепенно, поэтапно улучшалась, стала более демократичной, европейской и такой, которая доведет нас до конечной цели — нашей евроатлантической интеграции», — подчеркнул Гахария.

Напомним, что 21 июня парламент в первом чтении утвердил проект поправок в Конституцию, на основании которого парламентские выборы 2020 года должны пройти по новой избирательной системе. Принятие этих поправок предусмотрено соглашением от 8 марта, подписанным оппозицией и правящей партией в резиденции посла США при посредничестве и содействии иностранных дипломатов.

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