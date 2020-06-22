Москва, , 11:47 — REGNUM Россия не имеет территориальных претензий к соседним государствам, заявил журналистам 22 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, у России нет территориальных претензий к своим соседям», — сказал представитель Кремля. Он прокомментировал высказывания президента России Владимира Путина, которые прозвучали в воскресном выпуске передачи «Россия. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Как сообщало ИА REGNUM, телепередача «Россия. Кремль. Путин» вышла в эфир 21 июня 2020 года. Глава государства выступил с оценкой 20-летнего периода развития страны.