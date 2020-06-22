Пхеньян, 22 июня 2020, 11:52 — REGNUM Власти Северной Кореи приступили к восстановлению громкоговорителей на границе с Южной Кореей. Об этом 22 июня сообщает агентство Yonhap News.
Данный шаг говорит об ухудшении отношений между двумя государствами Корейского полуострова, которые в 2018 году начали развиваться в благоприятном ключе.
По данным журналистов, Пхеньян начал водружать громкоговорители, целью которых является пропаганда в сторону Южной Кореи, сразу в нескольких демилитаризованных зонах.
Напомним, в 2018 году Южная Корея и КНДР пришли к соглашению о прекращении враждебных действий в отношении друг друга, в том числе вещания из громкоговорителей и распространения листовок.
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