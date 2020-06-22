Амстердам, , 11:46 — REGNUM В Нидерландах возобновлены слушания по делу о малазийском Boeing, сбитом в небе над Донбассом, сообщил 22 июня ресурс Courtmh17.

«22 июня 2020 года в 10:00 часов по центральноевропейскому времени, слушания возобновятся. Суд уверен, что защита подаст свои запросы заранее», — сказано в сообщении.

Слово будет предоставлено стороне защиты, которая сможет отреагировать на информацию, предоставленную прокуратурой.

Напомним, самолёт Being, летевший из Нидерландов в Малайзию, был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли 298 человек. Украинская сторона отрицает свою причастность к произошедшему, обвиняя руководителей сопротивления, защищавших Донбасс от украинского вторжения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд постановил, что сторона защиты до 22 июня должна подать дополнительные ходатайства по делу, а до 30 июня прокуратура представит свой ответ на внесённые ходатайства.

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