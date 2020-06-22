Уфа, , 11:40 — REGNUM Правозащитница Зульфия Гайсинова может стать Уполномоченным по правам человека в Башкирии. Об этом информирует ИА «Башинформ» ссылаясь на пресс-службу Государственного Собрания республики.

По информации журналистов, кандидатуру Зульфии Гайсиновой эту должность направили на согласование к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.

По словам председателя Курултая Башкирии Константина Толкачева, ее кандидатуру внес глава республики Радий Хабиров.

По информации журналистов, Зульфия Гайсина на протяжении 17 лет работает в области юриспруденции и осуществляет правозащитную деятельность.

Читайте ранее в этом сюжете: Омбудсмена Москалькову просят защитить осужденного экс-главу УФАС Дагестана