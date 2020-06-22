Москва, , 11:32 — REGNUM 25 июня в 16:30 в пресс-центре REGNUM состоится двадцать шестое заседание Экспертного клуба «Регион».

Тема заседания: «Российские регионы после пандемии: особенности социально-психологической и политической ситуации»

Вопросы для обсуждения:

Социальное самочувствие населения в регионах: данные социологических центров и экспертные оценки. Выход регионов из режима самоизоляции: темпы, специфика, сохраняющиеся угрозы. Голосование по поправкам к Конституции: ожидаемая региональная дифференциация явки и результатов. Региональные выборы: специфические особенности кампании-2020.

Экспертный клуб «Регион» — ведущая дискуссионная площадка, на которой ежемесячно обсуждаются важнейшие проблемы российских регионов и региональной политики. Клуб создан в январе 2016 года Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), ИА REGNUM, Институтом региональных проблем и порталом «Региональные комментарии».

Постоянными участниками заседаний Экспертного клуба «Регион» являются Евгений Сучков, Игорь Минтусов, Дмитрий Орлов, Дмитрий Журавлев, Ростислав Туровский, Григорий Казанков, Андрей Максимов, Глеб Кузнецов, Алексей Куртов, Владимир Климанов, Юрий Загребной, Максим Жаров, Павел Данилин, Сергей Поляков и другие известные политологи, политтехнологи и эксперты.

На YouTube-канале ИА REGNUM будет доступна онлайн-трансляция мероприятия.

Начало мероприятия: в 16:30, регистрация участников с 16:00.

Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6 этаж).

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