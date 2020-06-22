Новосибирск, 22 июня 2020, 11:17 — REGNUM Глава Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании сегодня, 22 июня, отчитал подчинённых за волокиту при согласовании документов и заявил, что будет наказывать их рублём. «По некоторым пунктам нашего плана поддержки пострадавших отраслей до сих пор не разработаны и не приняты нормативно-правовые акты. Это из рук вон плохо, — цитируют «Вести Новосибирск» Травникова. — Вообще недопустимо! Может, кто-то из вас скажет, что срочности нет, что есть сроки для приёма заявлений и за пределами принятия актов. Это нас не красит». Губернатор отметил, что разрабатывается новая система оценки эффективности и премирования по результатам работы и пообещал лично контролировать все процессы. «Если мне на глаза попадётся факт волокиты и задержки согласования какого-то документа, буду сокращать фонд премирования сразу двух органов власти — тех, кто готовил документ, может быть, некачественно и тех, кто долго его согласовывал», — подчеркнул он.
«Государственная дума РФ VII созыва»
Новосибирский губернатор пообещал лишать чиновников премий за волокиту
У представителей власти есть определённый кодекс этики, который они обязаны соблюдать. Любое скандальное событие с участием представителя власти, ставшее достоянием общественности, оборачивается дурно для его карьеры.
Например, в конце августа 2019 года два политика из немецкого городка Швентиненталь были вынуждены подать в отставку из-за публикации поддельных писем от читателей в местной газете. Они сами писали письма, подписываясь вымышленными именами. В это же время стало известно, что обвинения в неуплате налогов предъявлены дочери бывшего премьер-министра Малайзии Нуриане Наджиб.
Отличились и представители власти в России. Так, главу Северной Осетии Вячеслава Битарова обвинили в нескромности из-за юбилея местной пивоваренной компании «Бавария». В ходе торжеств перекрывали улицы и мосты, создавая сложности для жителей Владикавказа.
Например, в конце августа 2019 года два политика из немецкого городка Швентиненталь были вынуждены подать в отставку из-за публикации поддельных писем от читателей в местной газете. Они сами писали письма, подписываясь вымышленными именами. В это же время стало известно, что обвинения в неуплате налогов предъявлены дочери бывшего премьер-министра Малайзии Нуриане Наджиб.
Отличились и представители власти в России. Так, главу Северной Осетии Вячеслава Битарова обвинили в нескромности из-за юбилея местной пивоваренной компании «Бавария». В ходе торжеств перекрывали улицы и мосты, создавая сложности для жителей Владикавказа.