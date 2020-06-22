Новосибирск, , 11:17 — REGNUM Глава Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании сегодня, 22 июня, отчитал подчинённых за волокиту при согласовании документов и заявил, что будет наказывать их рублём. «По некоторым пунктам нашего плана поддержки пострадавших отраслей до сих пор не разработаны и не приняты нормативно-правовые акты. Это из рук вон плохо, — цитируют «Вести Новосибирск» Травникова. — Вообще недопустимо! Может, кто-то из вас скажет, что срочности нет, что есть сроки для приёма заявлений и за пределами принятия актов. Это нас не красит». Губернатор отметил, что разрабатывается новая система оценки эффективности и премирования по результатам работы и пообещал лично контролировать все процессы. «Если мне на глаза попадётся факт волокиты и задержки согласования какого-то документа, буду сокращать фонд премирования сразу двух органов власти — тех, кто готовил документ, может быть, некачественно и тех, кто долго его согласовывал», — подчеркнул он.