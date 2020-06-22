Вашингтон, , 11:22 — REGNUM Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что написал книгу о своей работе в Белом доме не для того, чтобы нанести вред национальным интересам. Об этом он заявил в интервью британскому изданию Telegraph.

Болтон отметил, что на протяжении нескольких лет работал с важными вопросами национальной безопасности, и у него нет желания навредить национальным интересам своей книгой «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома». Экс-советник пояснил, что стремился просто изложить факты об администрации США, а выводы должны сделать читатели.

«Это история того, как не надо быть президентом», — сказал Болтон.

Он признался, что после 17 месяцев работы в Белом доме был обеспокоен тем, что у Трампа не было достаточной компетенции для того, чтобы возглавлять государство. Об этом должен знать американский народ, добавил экс-советник.

Как сообщало ИА REGNUM, книга Болтона должна поступить в продажу в США 23 июня 2020 года.

Читайте также: Болтон: на решения Трампа влияют советы посторонних лиц