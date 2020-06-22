История вопроса

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная Война, в которой погибли десятки миллионов человек. Война длилась 1418 дней и завершилась победой антигитлеровской коалиции.

В 1996 году 22 июня было объявлено Днем памяти и скорби. Ежегодно в этот день в России, а также ряде других стран, воевавших в Великой отечественной, приспускаются флаги, отменяются развлекательные мероприятия. Люди возлагают цветы к мемориалам. По всей стране проходят траурные мероприятия.

С 2009 года проводится акция «Свеча памяти».

