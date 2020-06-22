Кубинка, Московская область, 22 июня 2020, 11:09 — REGNUM Президент России Владимир Путин осмотрел открытый в подмосковном парке «Патриот» музейный комплекс «Дорога памяти».
Глава государства прибыл 22 июня в парк вместе с министром обороны России Сергеем Шойгу и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Как сообщало ИА REGNUM, в филиале Центрального музея Вооруженных сил РФ «Дорога памяти» размещены исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, в том числе фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат и офицеров.
Центральное место занимает мультимедийная галерея «Дорога памяти». В составе ее экспозиции создан единый информационный массив с данными обо всех участниках войны.
Проект «Дорога памяти» объединяет десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов.
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