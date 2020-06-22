Баку, , 11:09 — REGNUM Международная правозащитная организация «Amnesty International» выступила с официальным заявлением, в котором потребовала от азербайджанских властей незамедлительно освободить талышского ученого Фахраддина Аббасова (Абосзода) и блогера талышского происхождения Эльвина Исаева.

В заявлении подчеркивается, что они «были лишены свободы в связи с их активистской деятельностью и критикой азербайджанских властей. Они являются жертвами политически мотивированных обвинений и находятся под риском пыток или плохого обращения». В их делах отсутствуют «какие-либо правдоподобные доказательства совершения ими какого-либо преступления». 6 сентября 2018 г. Фахраддин Аббасов (Абосзода) был арестован в России по экстрадиционному запросу азербайджанских властей и 28 февраля 2019 г. депортирован в Азербайджан. 14 февраля 2020 г. Бакинский суд по тяжким преступлениям признал его виновным в измене Родине (ст. 274 УК АР), публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя либо нарушению территориальной целостности Азербайджанской Республики (ст. 281.3) и разжигании межнациональной розни (ст. 283.1) и осудил его на 16 лет. «Судебное решение ссылалось на его публикации, в которых он выражал свои политические взгляды и выступал за независимое талышское государство, как на доказательство совершения им предполагаемых преступлений. Решение суда цитировало его публикации и интервью, а также политические программы и выступления, которые он вел на Интернет-канале Талышского Национального Телевидения, когда проживал в России.

Как бы то ни было, ни один из материалов, которые перечислены в судебном решении и были изучены «Amnesty International», не представляют доказательств каких-либо преступлений в рамках международного права и стандартов и не содержат призывов к актам насилия. Призывы к отделению территории являются реализацией свободы слова, защищенной международным правом, и Фахраддин Аббасов реализовывал свое право на свободу выражений, когда защищал свои взгляды на независимое талышское государство. Продолжающееся преследование Фахраддина Аббасова связано с его мирным политическим активизмом», — отмечается в заявлении «Amnesty International». Следует добавить, что частично закрытый судебный процесс над ним проходил с многочисленными нарушениями, а на адвокатов Ф. Аббасова оказывалось давление (за время ареста у него сменилось три адвоката). Единственный свидетель обвинения в ходе судебного процесса отказался от показаний, которые приписывались ему следствием.

Прооппозиционный блогер Эльвин Исаев в декабре 2019 г. был принудительно возвращен в Азербайджан из Киева в преддверии официального визита украинского президента В. Зеленского в Баку. Он обвиняется азербайджанскими властями в призывах к массовым беспорядкам (ст. 220.2) и насильственному захвату власти (ст. 281.2). «Обвинения против него являются необоснованными и связаны с его публичной критикой азербайджанских властей касательно коррупции и политических репрессий. Ему отказывают в найме адвоката по своему выбору, и он подвергается другим нарушениям его права на справедливый суд», — сообщает в своем заявлении «Amnesty International».