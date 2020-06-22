Тбилиси, , 11:14 — REGNUM Выборная реформа в Грузии может провалиться, поэтому все депутаты грузинского парламента должны принять участие в голосовании по этому законопроекту во втором и третьем чтении. Об этом 21 июня заявила представитель парламентской фракции «Независимые депутаты» Тамар Чугошвили, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Как она рассказала журналистам, «Единое национальное движение» (ЕНД) и другие партии, заявляющие о недостатках действующей схемы голосования, должны принять участие в работе по проведению выборной реформы.

«Во время второго и третьего будут серьезные риски. Возникнет угроза провала изменений, и они могут оказаться не доведенными до конца, поэтому все обязаны принять участие в голосовании», — сказала Чугошвили.

Напомним, 21 июня большинство в парламенте Грузии проголосовало в первом чтении за принятие законопроекта о выборной реформе. Депутаты от ЕНД отказались голосовать, заявив, что сначала власти должны освободить совладельца телеканала «Мтавари архи» Георгия Руруа, обвиняемого в незаконном ношении оружия. По этой причине в партии «Европейская Грузии» заявили, что поддержали законопроект в первом чтении, но остальные чтения не поддержат, если не освободят Руруа.

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